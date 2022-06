Napoli Femminile | il club ha scelto il nuovo presidente

(Di martedì 7 giugno 2022) La stagione delnon si è conclusa nel migliore dei modi, con l’epilogo amaro della retrocessione in Serie B nell’ultimo match in casa contro il Pomigliano. La formazione azzurra ha subito contro le granata un pesante 1-3, che ha messo un punto all’esperienza in Serie A. Al seguito di ciò, ilRaffaele Carlino ha presentato le sue dimissioni. Si è svolta questa mattina l’assemblea dei soci delche ha elettoAlessandro Maiello che, oltre ad essere stato nelle ultime stagioni ildel settore giovanile, è socio e sponsor delattraverso il marchio Idea Bellezza. Lello Carlino è stato nominatoonorario mentre restano confermati nelle rispettive cariche il ...

Advertising

ilnapolionline : CALCIO FEMMINILE - Alessandro Maiello nuovo presidente del Napoli - - larampait : #NapoliFemminile, nominato il nuovo presidente - Luxgraph : La Futura si riprende Viola Tonello - Luxgraph : Anna Adelusi dal Club Italia a Firenze - Luxgraph : L' Albese ha scelto Mauro Chiappafreddo per la panchina -

La Rampa

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, anche per questo 2022si è vestita a festa per ... all'autrice Lisa Nur Sultan e all'intero cast(Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam ...Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, anche per questo 2022si è vestita a festa per ... all'autrice Lisa Nur Sultan e all'intero cast( Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam ... Napoli Femminile, nominato il nuovo presidente In vista degli Europei Under 19 che si disputeranno il 27 Giugno in Repubblica Ceca, il c.t. delle azzurre Enrico Sbardella ha diramato la lista delle convocate. Le 28 calciatrici dovranno trovarsi a ...Un progetto "cui nessuno aveva mai pensato prima", per dimostrare che anche le donne 'curvy' amano lo sport e le sane abitudini. E sanno correre dietro a un pallone ...