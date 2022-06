Napoli Bernardeschi, chiusura vicina: i dettagli (Di martedì 7 giugno 2022) Il Napoli sarebbe molto vicino all’acquisto di Bernardeschi: chiusura vicina e presto potrebbe arrivare la fumata bianca Il Napoli sta per chiudere l’arrivo di Bernardeschi a parametro zero. L’esterno che lascerà la Juventus dopo non aver rinnovato sta parlando con gli azzurri. Accordo molto vicino con un contratto di quattro anni sul piatto per convincere l’esterno ad accettare il progetto Napoli. Lo riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Ilsarebbe molto vicino all’acquisto die presto potrebbe arrivare la fumata bianca Ilsta per chiudere l’arrivo dia parametro zero. L’esterno che lascerà la Juventus dopo non aver rinnovato sta parlando con gli azzurri. Accordo molto vicino con un contratto di quattro anni sul piatto per convincere l’esterno ad accettare il progetto. Lo riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : Il @sscnapoli è vicino a Federico #Bernardeschi. Piace anche #Deulofeu - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, PASSI AVANTI PER BERNARDSCHI Giocatore molto vicino, pronti 4 anni di contratto #SkySport… - sportmediaset : Koulibaly-Napoli, aria di addio. Deulofeu vicino, Bernardeschi stuzzica #Napoli #Koulibaly #Calciomercato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, si avvicina Bernardeschi: il suo arrivo non escluderebbe l'acquisto di Deulofeu - thetruejeck : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, PASSI AVANTI PER BERNARDSCHI Giocatore molto vicino, pronti 4 anni di contratto #SkySport #Bernarde… -

Napoli Bernardeschi, chiusura vicina: i dettagli Il Napoli sarebbe molto vicino all'acquisto di Bernardeschi: chiusura vicina e presto potrebbe arrivare la fumata bianca Il Napoli sta per chiudere l'arrivo di Bernardeschi a parametro zero. L'esterno che lascerà la Juventus dopo non aver rinnovato sta parlando con gli azzurri. Accordo molto vicino con un contratto di ... Mediaset - Rilancio Napoli per Deulofeu: offerta da 18mln, ma una pazza idea stuzzica ADL Calciomercato Napoli - In casa Napoli si pianifica la prossima stagione. La società azzurra guarda al mercato degli esterni d'attacco e pensa a due calciatori. Napoli su Bernardeschi e Deulofeu CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie La Gazzetta dello Sport Sky - Il Napoli si avvicina a Bernardeschi "Per il futuro del Napoli, svolta per Federico Bernardeschi: il giocatore è molto vicino, l’ex esterno offensivo bianconero si sta convincendo sempre più ... SKY – Napoli-Bernardeschi, passi in avanti. Deulofeu non viene scartato In casa Napoli ci sono diversi temi in questione e non solo inerente ai rinnovi o le cessioni, ma anche gli acquisti. Nel corso di “Speciale calciomercato, l’originale”, il giornalista di Sky Gianluca ... Ilsarebbe molto vicino all'acquisto di: chiusura vicina e presto potrebbe arrivare la fumata bianca Ilsta per chiudere l'arrivo dia parametro zero. L'esterno che lascerà la Juventus dopo non aver rinnovato sta parlando con gli azzurri. Accordo molto vicino con un contratto di ...Calciomercato- In casasi pianifica la prossima stagione. La società azzurra guarda al mercato degli esterni d'attacco e pensa a due calciatori.sue Deulofeu CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Il Napoli pensa al dopo Mertens: Deulofeu e Bernardeschi nel mirino "Per il futuro del Napoli, svolta per Federico Bernardeschi: il giocatore è molto vicino, l’ex esterno offensivo bianconero si sta convincendo sempre più ...In casa Napoli ci sono diversi temi in questione e non solo inerente ai rinnovi o le cessioni, ma anche gli acquisti. Nel corso di “Speciale calciomercato, l’originale”, il giornalista di Sky Gianluca ...