Musica italiana in lutto: è morta Maria Grazia Villani, social in lacrime (Di martedì 7 giugno 2022) Musica italiana in lutto: è morta Maria Grazia Villani, la donna aveva 54 anni. Come riportato da diverse fonti locali, l’artista era ricoverata nella clinica casa delle Farfalle di Isola del Liri, in provincia di Frosinone. Una notizia tremenda per tutto il mondo della Musica ciociara in quanto la cantante, conosciuta con il nome d’arte Grace, era molto famosa dal nord e fino all’estremo sud della provincia laziale per le sue esibizioni nei locali di karaoke e con diversi gruppi. I suoi fan si sono lasciati andare al dolore sui social e si sono stretti in un abbraccio virtuale intorno alla famiglia di Maria Grazia. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.



