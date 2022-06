Multe e cartelle con notifica digitale (Di martedì 7 giugno 2022) Annamaria Villafrate - Pronto il decreto che farà risparmiare alla PA parecchio denaro per la notifica di atti, cartelle e avvisi di pagamento. Leggi su studiocataldi (Di martedì 7 giugno 2022) Annamaria Villafrate - Pronto il decreto che farà risparmiare alla PA parecchio denaro per ladi atti,e avvisi di pagamento.

Advertising

ilariadipiazza : @aciapparoni Anche io ho ricevuto cartelle esattoriali per delle multe, quindi sarei un evasore? Mah - infoiteconomia : Multe, cartelle e avvisi di pagamento: in arrivo notifica digitale - infoiteconomia : Multe, cartelle e avvisi di pagamento: arrivano ora con notifica digitale - infoiteconomia : Notifica digitale per multe, cartelle e avvisi di pagamento: novità in arrivo - infoiteconomia : Notifica elettronica/ Nuova piattaforma PagoPa per la gestione di cartelle e multe -