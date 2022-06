Ms Marvel su Disney+ | non solo un teen drama ma una serie rivoluzionaria con la prima supereroina musulmana recensione

Leggi su optimagazine

(Di martedì 7 giugno 2022) Mssuporta nuova aria fresca nella Fase 4 del MCU, e lo fa con un altro prodotto innovativo. Dopo esserci lasciati alle spalle le atmosfere cupe di Moon Knight, la Casa delle Idee racconta sullo schermo la storia di Kamala Khan, un’adolescente americanache cresce a Jersey City con la passione per i fumetti e i supereroi (gli Avengers, per intenderci). Come la maggior parte dei suoi coetanei, Kamala sogna a occhi aperti: disegna per fuggire da una realtà che la opprime e dalla famiglia iper religiosa che non capisce il suo desiderio di essere una ragazza “normale”. Appassionata gamer e instancabile scrittrice di fan-fiction, la ragazza ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captainche idolatra. Invisibile a scuola quanto a casa, ...