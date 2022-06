Ms. Marvel: la recensione della prima serie teen targata Marvel Studios (Di martedì 7 giugno 2022) Ms. Marvel, in uscita su Disney+ dall’8 Giugno, è la nuova serie ideata dalla Casa delle Idee. Noi di Metropolitan Magazine abbiamo avuto l’occasione, in anteprima europea grazie ad Etna Comics e a Disney, di vedere i primi due episodi della nuova serie. Diamo uno sguardo insieme ai primi due episodi e parliamo di cosa vi aspetterete da questa serie. Il poster ufficiale di Ms. Marvel Marvel Studios CreditChi è Kamala Khan, aka Ms. Marvel? La nostra recensione Kamala Khan è una ragazza di 16 anni di origine pakistana che vive nel New Jersey. Kamala ammira molto Carol Danvers, tanto da voler diventare come lei un giorno. Figlia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Ms., in uscita su Disney+ dall’8 Giugno, è la nuovaideata dalla Casa delle Idee. Noi di Metropolitan Magazine abbiamo avuto l’occasione, in anteeuropea grazie ad Etna Comics e a Disney, di vedere i primi due episodinuova. Diamo uno sguardo insieme ai primi due episodi e parliamo di cosa vi aspetterete da questa. Il poster ufficiale di Ms.CreditChi è Kamala Khan, aka Ms.? La nostraKamala Khan è una ragazza di 16 anni di origine pakistana che vive nel New Jersey. Kamala ammira molto Carol Danvers, tanto da voler diventare come lei un giorno. Figlia di ...

