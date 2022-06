Motomondiale: Nakagami 'Sto bene, mi scuso con Rins e Bagnaia' (Di martedì 7 giugno 2022) Il giapponese ai colleghi "Dispiaciuto per aver rovinato la vostra gara" ROMA - "Sto bene, mi scuso con Rins e Bagnaia". Così, sui social, dopo l'incidente del Gp di Catalunya, Taka Nakagami. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Il giapponese ai colleghi "Dispiaciuto per aver rovinato la vostra gara" ROMA - "Sto, micon". Così, sui social, dopo l'incidente del Gp di Catalunya, Taka. ...

