Motomondiale | Nakagami ' chiedo scusa a Rins e Bagnaia | dispiaciuto per aver rovinato vostra gara'

Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - "Vorrei chiedere scusa ad Alex Rins e Francesco Bagnaia per l'incidente in curva 1. Sono davvero dispiaciuto per aver rovinato la vostra gara". Con queste parole il pilota della Honda Takaaki Nakagami ha voluto ribadire il proprio pentimento per quanto accaduto al via del Gp di Catalogna al Montmelò, quando ha steso il ducatista e il pilota della Suzuki (lo spagnolo si è procurato una frattura del polso). Poi il nipponico, che ha pubblicato una foto dal letto di ospedale (ma è stato già dimesso) ha rassicurato sulle sue condizioni. "Sto bene, per fortuna non ho subito infortuni seri. Cercherò di recuperare il prima possibile".

