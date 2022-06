MotoGP | Nakagami si scusa con Bagnaia e Rins | “Dispiaciuto di aver rovinato la vostra gara”

(Di martedì 7 giugno 2022) “Vorrei chiederead Alexe Francescoper l’incidente in curva 1. Sono davveroperla“. Queste le parole con cui Takaakiha voluto chiedereai colleghi colpiti in una manovra azzardata subito dopo la partenza del Gran Premio della Catalogna 2022. Sul circuito del Montmelò infatti, il pilota della Honda ha colpito il ducatista e lo spagnolo della Suzuki (che si è rotto il polso). Il nipponico ha pubblicato sui social una sua foto sul letto di ospedale, da cui è stato dimesso, rassicurando anche sulle sue condizioni. “Sto bene, per fortuna non ho subito infortuni seri. Cercherò di recuperare il prima possibile” ha scritto ...

... vista la caduta dopo il contatto forzato con Takaaki. Nonostante questo evento negativo, ieri, sempre a Barcellona, i piloti dellasono tornati sul circuito per una sessione di test, ...'Abbiamo esaminato l'incidente alla curva 1 tra i piloti Takaaki, Alex Rins e Francesco Bagnaia da ogni angolazione - la nota dei commissari - . Sulla base delle prove fornite dalla ...