MotoGP, Francesco Bagnaia: “Sessione di test positiva, buone risposte da ciò che abbiamo provato” (Di martedì 7 giugno 2022) La gara di domenica del Gran Premio di Catalogna 2022, conclusa amaramente alla prima curva dopo il contatto forzato con Takaaki Nakagami, non è andata come sperava Francesco Bagnaia: d’altronde, non ha di fatto corso in pista vista la prematura caduta. In compenso, nella giornata di ieri, sempre a Barcellona, i piloti della MotoGP sono tornati sul circuito per una Sessione di test, durante la quale hanno avuto modo di provare alcune novità sulle proprie vetture. Lavoro sostanzioso quello realizzato da Pecco, protagonista in pista con ben 84 giri. Come testimoniano le sue dichiarazioni, riportate da Speedweek, le novità provate dalla Ducati hanno fornito ottime risposte, in attesa del prossimo GP in programma in Germania: “abbiamo avuto modo di ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) La gara di domenica del Gran Premio di Catalogna 2022, conclusa amaramente alla prima curva dopo il contatto forzato con Takaaki Nakagami, non è andata come sperava: d’altronde, non ha di fatto corso in pista vista la prematura caduta. In compenso, nella giornata di ieri, sempre a Barcellona, i piloti dellasono tornati sul circuito per unadi, durante la quale hanno avuto modo di provare alcune novità sulle proprie vetture. Lavoro sostanzioso quello realizzato da Pecco, protagonista in pista con ben 84 giri. Comeimoniano le sue dichiarazioni, riportate da Speedweek, le novità provate dalla Ducati hanno fornito ottime, in attesa del prossimo GP in programma in Germania: “avuto modo di ...

Advertising

MotorcycleSp : Due vittorie nelle ultime quattro gare contrastano con lo stesso numero di abbandoni in quel periodo... #MotoGP… - MotorcycleSp : Dopo la vittoria di ieri a Barcellona, Fabio Quartararo ha condotto la giornata di test MotoGP sullo... #MotoGP… - MotorcycleSp : Takaaki Nakagami ha commesso un errore a Barcellona all'inizio della gara, frenando per la prima cur... #MotoGP… - MotorcycleSp : Pecco Bagnaia è in un ottimo momento di forma ed è stato uno dei favoriti in lotta per la vittoria a... #MotoGP… - infoitsport : MotoGP, Francesco Bagnaia al vetriolo: 'In F1 hanno rimosso Michael Masi, forse bisogna agire anche in MotoGP'. -