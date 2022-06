Mosca-Roma, tensione alle stelle. L'ambasciatore Razov alla Farnesina: "Italia ostile" (Di martedì 7 giugno 2022) La Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo in Italia Sergey Razov, dopo che il ministero degli Esteri russo ha accusato di amoralità funzionari e media Italiani. Il segretario generale, Ettore Francesco Sequi, ha respinto con fermezza le accuse e ha rigettato le insinuazioni relative al presunto coinvolgimento di media Italiani in una campagna anti-russa. Da parte sua Razov ha ribadito che la linea dominante nei media Italiani è "ostile" a Mosca e ha chiesto all'Italia "moderazione ed equilibrio". Intanto è stata raggiunta un'intesa su uno schema preliminare per l'uscita delle navi ucraine che trasportano grano, da Odessa. Lo schema sarà il seguente: i militari turchi saranno impegnati nello ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Laha convocato l'russo inSergey, dopo che il ministero degli Esteri russo ha accusato di amoralità funzionari e mediani. Il segretario generale, Ettore Francesco Sequi, ha respinto con fermezza le accuse e ha rigettato le insinuazioni relative al presunto coinvolgimento di mediani in una campagna anti-russa. Da parte suaha ribadito che la linea dominante nei mediani è "" ae ha chiesto all'"moderazione ed equilibrio". Intanto è stata raggiunta un'intesa su uno schema preliminare per l'uscita delle navi ucraine che trasportano grano, da Odessa. Lo schema sarà il seguente: i militari turchi saranno impegnati nello ...

