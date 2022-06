Mosca, Medvedev contro l’Occidente: «Li odio. Vogliono la morte della Russia» (Di martedì 7 giugno 2022) Nuovo attacco dell’ex premier e vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Dmitry Medvedev, all’Occidente. «Mi chiedono spesso perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li odio», ha scritto l’ex presidente, senza fare un minimo tentativo di smorzare i toni. E ancora: «Sono bastardi e degenerati. Vogliono la morte per noi, per la Russia. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano». Leggi anche: Il commento di Medvedev sulle sanzioni: «Coinvolgono anche le famiglie. Metodi da ‘Ndrangheta e Cosa Nostra» Ucraina, dopo Medvedev anche il ministero degli Esteri russo boccia il piano italiano: «Non può essere preso sul serio» Di Maio sul piano italiano per l’Ucraina: «Oggi non ci sono le ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Nuovo attacco dell’ex premier e vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Dmitry, al. «Mi chiedono spesso perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li», ha scritto l’ex presidente, senza fare un minimo tentativo di smorzare i toni. E ancora: «Sono bastardi e degenerati.laper noi, per la. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano». Leggi anche: Il commento disulle sanzioni: «Coinvolgono anche le famiglie. Metodi da ‘Ndrangheta e Cosa Nostra» Ucraina, dopoanche il ministero degli Esteri russo boccia il piano italiano: «Non può essere preso sul serio» Di Maio sul piano italiano per l’Ucraina: «Oggi non ci sono le ...

