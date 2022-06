Morto il bimbo di 7 anni annegato in piscina mentre era in casa con la nonna: donati gli organi del piccolo Giuseppe (Di martedì 7 giugno 2022) Non ce l'ha fatta il piccolo Giuseppe Corradengo di 7 anni. Il bimbo che nei giorni scorsi è caduto in piscina a Villagrazia di Carini nel Palermitano mentre si trovava in casa con la sorellina e la ... Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022) Non ce l'ha fatta ilCorradengo di 7. Ilche nei giorni scorsi è caduto ina Villagrazia di Carini nel Palermitanosi trovava incon la sorellina e la ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Morto il bimbo di 7 anni annegato in piscina mentre era in casa con la nonna: donati gli organi del piccolo Giuseppe https://t… - infoitinterno : Il bimbo morto dopo il bagno in piscina a Villagrazia di Carini, i genitori donano gli organi - infoitinterno : Bimbo morto dopo un bagno in piscina, i genitori donano gli organi. Saranno trapiantati in Emilia e Lombardia - infoitinterno : Bimbo morto in piscina a Villagrazia di Carini, i genitori donano gli organi - QdSit : Dichiarato morto il piccolo Giuseppe Corradengo di 7 anni che nei giorniscorsi è caduto in piscina a Villagrazia di… -