Morta una cantante di The Voice Senior: l’addio di Antonella Clerici per Laura Grey (Di martedì 7 giugno 2022) Arriva da Antonella Clerici la notizia della scomparsa di una delle protagoniste della passata edizione di The Voice Senior. La cantante Laura Grey, all’anagrafe Vincenzina Agrillo, è venuta a mancare il 5 giugno scorso all’età di 81 anni. Chi era Laura Grey, protagonista di The Voice Senior La cantante di origine napoletane convinse sin da subito la giuria e il pubblico del talent show di Rai 1. In molti ricorderanno il siparietto avuto con Gigi D’Alessio, suo coach nel programma, il quale non si ricordò di aver duettato con lei 30 anni prima, quando entrambi suonavano ai matrimoni. La cantante, prima di partecipare a The Voice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) Arriva dala notizia della scomparsa di una delle protagoniste della passata edizione di The. La, all’anagrafe Vincenzina Agrillo, è venuta a mancare il 5 giugno scorso all’età di 81 anni. Chi era, protagonista di TheLadi origine napoletane convinse sin da subito la giuria e il pubblico del talent show di Rai 1. In molti ricorderanno il siparietto avuto con Gigi D’Alessio, suo coach nel programma, il quale non si ricordò di aver duettato con lei 30 anni prima, quando entrambi suonavano ai matrimoni. La, prima di partecipare a The...

Advertising

RaiNews : Pochi giorni prima era morto asfissiato da una fuga di gas Anatoly Soi, il 23enne primo ballerino del balletto del… - Agenzia_Ansa : Una donna è morta ed altre otto persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro commerciale di Phoenix,… - CorriereCitta : Morta una cantante di The Voice Senior: l’addio di Antonella Clerici per Laurea Grey - piero636 : RT @Fiammailmionome: È morta una mia amica sto proprio giù... Aveva un tumore....e ne ho un'altra che sta per morire sempre per la stessa m… - SoniaLaVera : RT @LaVeritaWeb: Impossibile atterrare in Serbia perché Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro impediscono di sorvolare i loro territori… -