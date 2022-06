Monza show | tentativo per Zapata! Le ultime su Gnonto | Candreva e Ounas

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 7 giugno 2022) Il mercato deve ancora ufficialmente prendere il via ma il neopromossosi dimostra come una delle società più attive. La coppia Berlusconi-Galliani monitora con attenzione tutte le varie possibilità e appare intenzionata ad allestire una formazione di primo livello, un perfetto mix tra giocatori di esperienza e giovani promesse. Nella seconda categoria un posto di rilievo lo merita sicuramente Wilfried, esterno offensivo dello Zurigo che, in soli 25 minuti con la maglia dell’Italia, ha fatto stropicciare gli occhi a tutti. Il classe 2003 originario di Verbania potrebbe essere uno dei colpi che la dirigenza delha in programma. Galliani sembra essersi mosso con anticipo rispetto alle società rivali visto che, secondo gli esperti Sisal, l’approdo diall’U-Power Stadium è dato a 2,00. L’attuale ...