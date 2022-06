Monza scatenato in vista della Serie A: interessamento verso il gioiellino italiano! (Di martedì 7 giugno 2022) Monza scatenato in vista della prossima stagione di Serie A. Adriano Galliani torna nel massimo campionato italiano e vuole farlo in grande stile, per celebrare la prima storica promozione dei brianzoli in Serie A, il ds studia i colpi per pensare già in grande. Tanti i nomi accostati ai biancorossi negli ultimi giorni, da Pinamonti a Belotti, passando per Romagnoli e Ranocchia, finendo con Adam Ounas del Napoli. Alla lista, nelle ultime ore sembrerebbe essersi aggiunto un ulteriore profilo. Il nome sulla lista è quello del giovanissimo Willy Gnonto che, dopo il convincente debutto in nazionale, è ora seguito da diversi club italiani. Gnonto-Italia La Serie A, dopo la chance concessagli da Mancini sembra essersi accorta dell’attaccante di proprietà ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 giugno 2022)inprossima stagione diA. Adriano Galliani torna nel massimo campionato italiano e vuole farlo in grande stile, per celebrare la prima storica promozione dei brianzoli inA, il ds studia i colpi per pensare già in grande. Tanti i nomi accostati ai biancorossi negli ultimi giorni, da Pinamonti a Belotti, passando per Romagnoli e Ranocchia, finendo con Adam Ounas del Napoli. Alla lista, nelle ultime ore sembrerebbe essersi aggiunto un ulteriore profilo. Il nome sulla lista è quello del giovanissimo Willy Gnonto che, dopo il convincente debutto in nazionale, è ora seguito da diversi club italiani. Gnonto-Italia LaA, dopo la chance concessagli da Mancini sembra essersi accorta dell’attaccante di proprietà ...

Advertising

CalcioNews24 : Il #Monza pensa il grande: occhi su #Pinamonti e #Fagioli - icrossonero : #Romagnoli non ha ancora chiuso con la #Lazio perché #Lotito ha giocato al ribasso dopo le intenzioni iniziali. E p… - ManuFilippone95 : RT @86_longo: #Romagnoli non ha ancora chiuso con la #Lazio perché #Lotito ha giocato al ribasso dopo le intenzioni iniziali. E prima di ch… - vivperelmilan : RT @86_longo: #Romagnoli non ha ancora chiuso con la #Lazio perché #Lotito ha giocato al ribasso dopo le intenzioni iniziali. E prima di ch… - Giacomobacci2 : RT @86_longo: #Romagnoli non ha ancora chiuso con la #Lazio perché #Lotito ha giocato al ribasso dopo le intenzioni iniziali. E prima di ch… -