Monza scatenato, Galliani prova il doppio colpo da Inter e Milan: i nomi! (Di martedì 7 giugno 2022) Gianluca Di Marzio, Intervenuto in diretta dagli studi di Sky Sport a “Calciomercato – L’Originale, ha parlato di un possibile colpo di Adriano Galliani, per il suo Monza, proveniente dal Milan. Queste le parole dell’esperto di mercato: Il club lombardo, reduce dalla recente promozione in Serie A, cerca i propri rinforzi nel massimo campionato italiano. Dopo il nome di Sensi, che piace molto all’ex amministratore delegato del Milan, i biancorossi avrebbero chiesto informazioni anche sull’attaccante classe 1999. Monza Mercato Inter Milan Il club avrebbe già avviato i contatti con i nerazzurri per portare il centravanti sotto la guida di Giovanni Stroppa e rinforzare il reparto offensivo della rosa. L’ex Genoa potrebbe trovare ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 giugno 2022) Gianluca Di Marzio,venuto in diretta dagli studi di Sky Sport a “Calciomercato – L’Originale, ha parlato di un possibiledi Adriano, per il suo, proveniente dal. Queste le parole dell’esperto di mercato: Il club lombardo, reduce dalla recente promozione in Serie A, cerca i propri rinforzi nel massimo campionato italiano. Dopo il nome di Sensi, che piace molto all’ex amministratore delegato del, i biancorossi avrebbero chiesto informazioni anche sull’attaccante classe 1999.MercatoIl club avrebbe già avviato i contatti con i nerazzurri per portare il centravanti sotto la guida di Giovanni Stroppa e rinforzare il reparto offensivo della rosa. L’ex Genoa potrebbe trovare ...

