Advertising

Gazzetta_it : #Monza, chi è François Modesto: il nuovo uomo mercato scelto da Galliani - StavroulaKefala : RT @Gazzetta_it: #Monza, chi è François Modesto: il nuovo uomo mercato scelto da Galliani - geostath7 : RT @Gazzetta_it: #Monza, chi è François Modesto: il nuovo uomo mercato scelto da Galliani - dav2aiacciu : RT @Gazzetta_it: #Monza, chi è François Modesto: il nuovo uomo mercato scelto da Galliani - D_Givens_ : RT @Gazzetta_it: #Monza, chi è François Modesto: il nuovo uomo mercato scelto da Galliani -

La Gazzetta dello Sport

Prende forma, anche la livello di staff, il nuovointenzionato a scalare le gerarchie della Serie A. In Grecia sono sicuri: Adriano Galliani piazza un colpo importante, ingaggiando François Modesto, d.s. dell'Olympiacos, uno degli artefici ...... Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina,, ...e' positivo e in isolamento a casa, per votare dovrà rivolgersi al sindaco del proprio Comune, ... Monza: chi è François Modesto, il nuovo uomo mercato scelto da Galliani François Modesto è pronto a diventare il nuovo direttore sportivo del Monza. Possibile annuncio in giornata François Modesto sarà il nuovo direttore sportivo del Monza. Il club brianzolo, chiamato un ...Milano aprirà "le danze" per questa edizione che avrà come data l'11 di giugno. Sono attese 80 supercar dei 2 modelli che sfileranno sul lago Maggiore e laghi di Varese ...