Monza, blitz di Galliani a Ibiza: incontro con questo ex Milan (Di martedì 7 giugno 2022) A un anno dalla scadenza del contratto, Stephan El Shaarawy potrebbe lasciare subito la Roma. Il giocatore è fuori dai progetti di Mourinho,... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) A un anno dalla scadenza del contratto, Stephan El Shaarawy potrebbe lasciare subito la Roma. Il giocatore è fuori dai progetti di Mourinho,...

Advertising

StigmabaseF : La festa in centro per il Monza in serie A - MonzaToday: La festa in centro per il Monza in serie A · Il Monza è in… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Il Monza è in serie A: folla e festa in centro - MonzaToday: Blitz floreale: la comunità Lgbt consegna un mazzo di rose ad… - StigmabaseF : Il Monza è in serie A: folla e festa in centro - MonzaToday: Blitz floreale: la comunità Lgbt consegna un mazzo di… -