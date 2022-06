Monreale | acquistato il primo nuovo scuolabus

(Di martedì 7 giugno 2022) Arriva ilper 32 postidal Comune di, dall’Area Gestione Risorse, così come era stato reso noto recentemente dall’amministrazione Arcidiacono. Ilmezzo servirà per soddisfare tutte le richieste dei bambini fuori sede che frequentano le scuole del territorio comunale. Con una popolazione scolastica notevole, il sindaco Alberto Arcidiacono ha voluto far fronte a questa esigenza per andare incontro a tutte le richieste delle famiglie che hanno bisogno del servizio. Tutto è stato possibile grazie all’impegno del dirigente dell’Area Risorse Pietro Bevilacqua che ha utilizzato per l’acquisto i Fondi comunali della devoluzione mutuo della Cassa depositi e prestiti. Ilmezzo che è stato inaugurato stamane dal sindaco ...

