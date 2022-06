Mondo Africa. Il continente in mezzo allo scontro tra potenze (Di martedì 7 giugno 2022) L’Italia dedica un’attenzione strategica all’Africa, che tocca il tema della sicurezza energetica — molto caldo al momento — ma anche quelli della cooperazione, il commercio, l’assistenza allo sviluppo e all’istruzione, il rispetto di un “patrimonio culturale del continente Africano, in tutte le sue forme ed espressioni, che è una ricchezza da preservare e valorizzare”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio fornendo un’immagine sul valore del continente durante la cerimonia dell’Africa’s Day alla Farnesina, mercoledì 25 maggio. Un’altra immagine l’ha fornita Sergei Lavrov, il ministro degli Esteri russo che proietta la linea geopolitica e di politica internazionale putiniana: in quello stesso giorno anche Mosca ha festeggiato l’Africa, e Lavrov ha sparato sui ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022) L’Italia dedica un’attenzione strategica all’, che tocca il tema della sicurezza energetica — molto caldo al momento — ma anche quelli della cooperazione, il commercio, l’assistenzasviluppo e all’istruzione, il rispetto di un “patrimonio culturale delno, in tutte le sue forme ed espressioni, che è una ricchezza da preservare e valorizzare”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio fornendo un’immagine sul valore deldurante la cerimonia dell’’s Day alla Farnesina, mercoledì 25 maggio. Un’altra immagine l’ha fornita Sergei Lavrov, il ministro degli Esteri russo che proietta la linea geopolitica e di politica internazionale putiniana: in quello stesso giorno anche Mosca ha festeggiato l’, e Lavrov ha sparato sui ...

