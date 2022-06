Mondiali: 2 - 1 agli Emirati, Australia farà spareggio col Perù (Di martedì 7 giugno 2022) L'Australia ha battuto 2 - 1 gli Emirati Arabi Uniti ad Al Rayyan, guadagnandosi l'accesso allo spareggio intercontinentale del 13 giugno, dove affronterà il Perù per un posto a Qatar 2022. Tutte nel ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) L'ha battuto 2 - 1 gliArabi Uniti ad Al Rayyan, guadagnandosi l'accesso allointercontinentale del 13 giugno, dove affronterà ilper un posto a Qatar 2022. Tutte nel ...

Advertising

glooit : Mondiali: 2-1 agli Emirati, Australia farà spareggio col Perù leggi su Gloo - fisco24_info : Mondiali: 2-1 agli Emirati, Australia farà spareggio col Perù: Il 13 giugno il match per un posto a Qatar 2022 - IlgoldiDhorasoo : @ildumba POLITANO? MANGINI PERCHè NON HAI CONVOGADO BOLITANO?! ERAVAMO AGLI MONDIALI - silviomass75 : Arriva il raddoppio di Pellegrini. La sensazione è che dopo l'eliminazione dai mondiali stiamo giocando con la test… - Silvia_Mio86 : La riconoscenza nel calcio non deve esistere perché fa solo danni. Avessimo cambiato subito dopo la vittoria agli e… -