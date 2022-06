Molestie sul treno, le ragazze: "Tremavamo di paura Ci accusavano di essere bianche e ci toccavano" (Di martedì 7 giugno 2022) La vicenda delle Molestie sessuali ai danni di 5 ragazze che tornavano da Gardaland, continua a far discutere per diversi aspetti. I treni affollati di ragazzi e senza controllo e il tardivo intervento della polizia hanno suscitato diverse polemiche. Il racconto del padre di una delle giovani vittime fa capire la gravità della situazione. "Quando mi ha detto che era bloccata, che le stavano tutti addosso e non riusciva nemmeno a respirare sono impazzito… mia figlia - spiega il genitore al Corriere della Sera - era in balia di gente senza scrupoli e io ero a casa, impotente. Se non fosse riuscita a scendere a Desenzano quelli non so cosa le avrebbero fatto. L’ho implorata di spostarsi in un altro vagone e scendere alla prima fermata. E lei: “non riesco neanche a girarmi”. A quel punto sono andato nel panico. Erano degli invasati e le potevano fare di ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 7 giugno 2022) La vicenda dellesessuali ai danni di 5che tornavano da Gardaland, continua a far discutere per diversi aspetti. I treni affollati di ragazzi e senza controllo e il tardivo intervento della polizia hanno suscitato diverse polemiche. Il racconto del padre di una delle giovani vittime fa capire la gravità della situazione. "Quando mi ha detto che era bloccata, che le stavano tutti addosso e non riusciva nemmeno a respirare sono impazzito… mia figlia - spiega il genitore al Corriere della Sera - era in balia di gente senza scrupoli e io ero a casa, impotente. Se non fosse riuscita a scendere a Desenzano quelli non so cosa le avrebbero fatto. L’ho implorata di spostarsi in un altro vagone e scendere alla prima fermata. E lei: “non riesco neanche a girarmi”. A quel punto sono andato nel panico. Erano degli invasati e le potevano fare di ...

NicolaPorro : La sinistra sul caso degli #alpini ha fatto le barricate. Su questa storia di molestie invece tutto tace ??#gardaland - Agenzia_Ansa : Molestie sessuali a ragazze di 16 anni sul treno da Gardaland. Sono stati momenti di terrore per sei amiche, quattr… - repubblica : Molestie sessuali a sei ragazze di 16 e 17 anni sul treno da Gardaland a Milano. I genitori: 'Abbiamo chiamato il 1… - pef_lebowski : @AttentoAlTweet sugli alpini fimmine e fimministe di ogni dove hanno urlato l'impossibile (magari ci stavano le rag… - Giordan48430646 : RT @aciapparoni: Ma quelli hanno strepitato per le presunte molestie degli Alpini ora strepiteranno per le molestie sul treno da #Gardaland… -