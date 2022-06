Modica, al via i lavori per lo svincolo di contrada Caitina (Di martedì 7 giugno 2022) Modica – “Hanno avuto inizio oggi i lavori per la realizzazione di un progetto che stava a cuore a tutti noi: lo svincolo di contrada Caitina”. E’ quanto scrive in un post con foto pubblicato sul suo profilo facebook, l’ex sindaco di Modica Ignazio Abbate. “In poche settimane – scrive Abbate -sarà possibile usufruirne per accedere ed uscire dalla zona delle scuole bypassando il Polocommerciale. La strada, a doppio senso di marcia, costeggerà il parcheggio dello stadio e sboccherà direttamente in via Silla”. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 7 giugno 2022)– “Hanno avuto inizio oggi iper la realizzazione di un progetto che stava a cuore a tutti noi: lodi”. E’ quanto scrive in un post con foto pubblicato sul suo profilo facebook, l’ex sindaco diIgnazio Abbate. “In poche settimane – scrive Abbate -sarà possibile usufruirne per accedere ed uscire dalla zona delle scuole bypassando il Polocommerciale. La strada, a doppio senso di marcia, costeggerà il parcheggio dello stadio e sboccherà direttamente in via Silla”. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Advertising

quotidianodirg : #Modica – “Hanno avuto inizio oggi i lavori per la realizzazione di un progetto che stava a cuore a tutti noi: lo s… - quotidianodirg : Scicli – Si inaugura sabato sera, alla galleria Koinè, in via Mormina Penna a Scicli, la #mostra delle opere del pi… - PNera79 : @SkyTG24 Dunque l’assegno unico non vale una ceppa per quello che fanno visto che il costo è questo,allora invece d… -