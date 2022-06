Moda e Architettura: il bello, l’armonia, creatività e sperimentazione (Di martedì 7 giugno 2022) Moda e Architettura viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda orientati verso “il bello”, l’armonia, la creatività e la sperimentazione, la Moda si ispira per i suoi concept all’Architettura e viceversa. Scopri il legame che esiste tra Moda e Architettura e gli avvenimenti contemporanei ideati dalle grandi maison. Architecture for Fashion: il legame che esiste tra Architettura e Moda Troviamo grandi stilisti che erano anche architetti, come Gianfranco Ferré e Virgil Abloh che descrivevano il Fashion design e Architectural Design come “espressioni raffinate dell’umana creatività”, confermando che “Architettura e Moda non hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 giugno 2022)viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda orientati verso “il”,, lae la, lasi ispira per i suoi concept all’e viceversa. Scopri il legame che esiste trae gli avvenimenti contemporanei ideati dalle grandi maison. Architecture for Fashion: il legame che esiste traTroviamo grandi stilisti che erano anche architetti, come Gianfranco Ferré e Virgil Abloh che descrivevano il Fashion design e Architectural Design come “espressioni raffinate dell’umana”, confermando che “non hanno ...

Advertising

ilfoglio_it : Oggi nel Foglio c'è Terrazzo, l'inserto a cura di Michele Masneri con spunti, racconti, un po’ di moda e un po’ di… - camcom_pno : RT @MISE_GOV: 40 milioni di #incentivi alle #impresecreative per promuovere investimenti in cultura arte musica audiovisivo festival letter… - enzabif : @GiorgiaMeloni Siamo eccellenti in ogni settore, gastronomia,moda, architettura, pasticceria,design ecc ma non siam… - Invitalia : RT @MISE_GOV: 40 milioni di #incentivi alle #impresecreative per promuovere investimenti in cultura arte musica audiovisivo festival letter… - AbruzzoBandi : RT @MISE_GOV: 40 milioni di #incentivi alle #impresecreative per promuovere investimenti in cultura arte musica audiovisivo festival letter… -