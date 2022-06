Milner-Liverppol | ufficiale il rinnovo del vice capitano

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 7 giugno 2022) La vecchia bandiera non ammaina, anzi, continuerà ancora a sventolare. James, 36 anni, ha deciso di proseguire per un’altra stagione con il Liverpool nel quale milita dal 2015.rinnova con il Liverpool: quali sono state le sue parole? Il centrocampista classe 86 ha accettato una significativa riduzione dell’ingaggio pur di legarsi ai Reds rifiutando offerte più vantaggiose giunte da altri club della Premier League e dall’Mls. Attraverso il sitodella società, non ha potuto far altro che esprimere tutta la sua soddisfazione: “Sono molto contento di rimanere un’altra stagione: non ho mai dato per scontato di poter giocare e mai lo farò. Un sentimento fondamentale è stato quello di poter ancora aiutare la squadra. L’allenatore è stato chiaro su ciò che pensasse e questo pure è stato un gran fattore per il ...