Milano, morto un bimbo di 8 mesi dopo il bagnetto: la tragedia nella vasca col fratellino. La mamma non era in bagno (Di martedì 7 giugno 2022) È morto dopo l'arrivo in ospedale un bambino di otto mesi che aveva ingerito acqua durante il bagnetto in casa. La vicenda è avvenuta a Milano in un'abitazione in zona Gratosoglio, nella zona sud della città, dove il piccolo era in casa con la mamma. Trasportato in elisoccorso al reparto di piediatria dell'ospedale di Bergamo, il bambino è deceduto poco dopo. Secondo una prima ricostruzione, la mamma si sarebbe allontanata per alcuni istanti per cercare un gioco, mentre il piccolo di otto mesi era nella vasca assieme al fratellino. In quegli istanti però il bambino avrebbe ingoiato dell'acqua.

