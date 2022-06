Milano Monza Motor Show, 50 brand presenti e mezzo milione di visitatori attesi (Di martedì 7 giugno 2022) E’ tutto pronto per il via alla alla seconda edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, che andrà in scena dal 16 al 19 giugno. Sono oltre 500 mila i visitatori attesi per l’evento, che per la stampa avrà inizio il 16 giugno alle 10 con il taglio del nastro in piazzetta Reale, all’interno di piazza Duomo: preludio a tutta una serie di esposizioni, parate, convegni e test drive che avranno luogo tra il capoluogo meneghino e l’autodromo di Monza. L’organizzazione ha fatto sapere che saranno ben 50 i marchi automobilistici presenti. “La seconda edizione sarà una festa ad accesso gratuito per il pubblico, che potrà passeggiare tra le pedane dove saranno esposte le ultime novità delle case auto e moto. Il momento clou sarà la Premiere Parade di giovedì 16 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) E’ tutto pronto per il via alla alla seconda edizione di MIMO, che andrà in scena dal 16 al 19 giugno. Sono oltre 500 mila iper l’evento, che per la stampa avrà inizio il 16 giugno alle 10 con il taglio del nastro in piazzetta Reale, all’interno di piazza Duomo: preludio a tutta una serie di esposizioni, parate, convegni e test drive che avranno luogo tra il capoluogo meneghino e l’autodromo di. L’organizzazione ha fatto sapere che saranno ben 50 i marchi automobilistici. “La seconda edizione sarà una festa ad accesso gratuito per il pubblico, che potrà passeggiare tra le pedane dove saranno esposte le ultime novità delle case auto e moto. Il momento clou sarà la Premiere Parade di giovedì 16 ...

