Milano, «borseggiatrici in carcere anche se incinte»: la Procura cambia disposizioni dopo la campagna di Striscia (Di martedì 7 giugno 2022) A distanza di mesi dalla partenza della campagna antiborseggio di Striscia la notizia, la Procura di Milano ha operato una sostanziale modifica alle disposizioni per le forze dell’ordine: ora le ladre pizzicate a rubare in metro e per strade cittadine potranno finire «in carcere anche se incinte». Tirano un sospiro di sollievo le vittime, tantissime, che hanno sommerso Striscia la Notizia di segnalazioni in questi mesi: studenti, pendolari, turisti, molto spesso anziani, per i quali subire questo tipo di furto era particolarmente mortificante. In precedenza, come ampiamente documentato dai servizi di Valerio Staffelli e della sua squadra di ragazze “deterrente” (che con cartelli avvisano i cittadini della presenza delle ... Leggi su blog.libero (Di martedì 7 giugno 2022) A distanza di mesi dalla partenza dellaantiborseggio dila notizia, ladiha operato una sostanziale modifica alleper le forze dell’ordine: ora le ladre pizzicate a rubare in metro e per strade cittadine potranno finire «inse». Tirano un sospiro di sollievo le vittime, tantissime, che hanno sommersola Notizia di segnalazioni in questi mesi: studenti, pendolari, turisti, molto spesso anziani, per i quali subire questo tipo di furto era particolarmente mortificante. In precedenza, come ampiamente documentato dai servizi di Valerio Staffelli e della sua squadra di ragazze “deterrente” (che con cartelli avvisano i cittadini della presenza delle ...

Advertising

TuttoSuMilano : #Milano, ladre e borseggiatrici? 'Ora in carcere anche se incinta' - PappaletteraF : RT @Giorno_Milano: Milano, ladre e borseggiatrici? 'Ora in carcere anche se incinta' - Giorno_Milano : Milano, ladre e borseggiatrici? 'Ora in carcere anche se incinta' - TuttoSuMilano : Borseggiatrici a #Milano, ora in carcere anche se incinta - Paoblog : Era ora che le istituzioni capissero che non è casualità, ma uno schema preciso. 'buona parte non finisce in cella… -