Milan, si avvicina Renato Sanches: i dettagli (Di martedì 7 giugno 2022) Il Milan è molto vicino a chiudere per Renato Sanches: pronto un contratto da tre milioni per il centrocampista del Lille Il Milan sta per chiudere il primo colpo estivo per la prossima stagione. Si tratta di Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, arriverà in rossonero con un contratto da tre milioni. I rossoneri verseranno al Lille tra 18 e 20 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Ilè molto vicino a chiudere per: pronto un contratto da tre milioni per il centrocampista del Lille Ilsta per chiudere il primo colpo estivo per la prossima stagione. Si tratta di, centrocampista portoghese del Lille. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, arriverà in rossonero con un contratto da tre milioni. I rossoneri verseranno al Lille tra 18 e 20 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan si avvicina a #RenatoSanches, per #Botman aumenta la concorrenza - manuhellt : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il @acmilan si avvicina a #RenatoSanches, per #Botman aumenta la concorrenza - Rich1982Miller : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il @acmilan si avvicina a #RenatoSanches, per #Botman aumenta la concorrenza - padredikaIuIu : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il @acmilan si avvicina a #RenatoSanches, per #Botman aumenta la concorrenza - YBah96 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il @acmilan si avvicina a #RenatoSanches, per #Botman aumenta la concorrenza -