Michele Merlo, il messaggio di Maria De Filippi in ricordo del cantante (Di martedì 7 giugno 2022) Il video messaggio di Maria per Michele Merlo Ieri, 6 giugno 2022, è stato organizzato un evento in memoria di Michele Merlo, il giovane cantante ed ex concorrente di Amici scomparso prematuramente a causa di una leucemia fulminante. Diversi colleghi e amici ci hanno tenuto a prendere parte alla manifestazione e tra loro anche Maria L'articolo proviene da Novella 2000.

RadioItalia : Emma 'Mi manchi ??'. Il ricordo di Emma Marrone per Michele Merlo, scomparso un anno fa. @MarroneEmma… - amortentjia : RT @Feerrnweh: Costruisci il tuo outfit in base alle canzoni di Michele Merlo. Cerca qui sotto i capi e gli accessori seguendo le indicazi… - teddybeatlesday : RT @Feerrnweh: Costruisci il tuo outfit in base alle canzoni di Michele Merlo. Cerca qui sotto i capi e gli accessori seguendo le indicazi… - Giuliaiscool : RT @amicii_news: Maria parla di Michele Merlo e lo ricorda con queste parole: “non sarà mai un ricordo per me ma sempre una presenza” https… - manu_arci : RT @amicii_news: Maria parla di Michele Merlo e lo ricorda con queste parole: “non sarà mai un ricordo per me ma sempre una presenza” https… -