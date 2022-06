Michael Andretti e la Formula 1: un amore non corrisposto (Di martedì 7 giugno 2022) Michael Andretti vuole entrare in Formula 1 a qualunque costo. Dopo la fallita trattativa per acquistare la Sauber, l’ex pilota americano ha deciso di organizzarsi in proprio, entrando direttamente con la nuova scuderia. Sperava di essere accolto dal circus a braccia aperte, ma invece, l’accoglienza è stata freddina. La FIA prende tempo per visionare la richiesta d’iscrizione (già inviata), mentre i team e il CEO Stefano Domenicali ripetono che non sono interessati al momento ad un undicesimo concorrente. Ma forse è una bugia: il paddock non vede l’ora che entri un nuovo competitor, ma preferirebbero che fosse un altro, e non Andretti. In questo articolo, vi spieghiamo il retroscena. Andretti Global e l’accoglienza freddina della F1 Perché la Formula 1 non vuole ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 7 giugno 2022)vuole entrare in1 a qualunque costo. Dopo la fallita trattativa per acquistare la Sauber, l’ex pilota americano ha deciso di organizzarsi in proprio, entrando direttamente con la nuova scuderia. Sperava di essere accolto dal circus a braccia aperte, ma invece, l’accoglienza è stata freddina. La FIA prende tempo per visionare la richiesta d’iscrizione (già inviata), mentre i team e il CEO Stefano Domenicali ripetono che non sono interessati al momento ad un undicesimo concorrente. Ma forse è una bugia: il paddock non vede l’ora che entri un nuovo competitor, ma preferirebbero che fosse un altro, e non. In questo articolo, vi spieghiamo il retroscena.Global e l’accoglienza freddina della F1 Perché la1 non vuole ...

Advertising

halfblackiejack : RT @OvertakeCentral: Overtake #54: Marco Andretti on Michael Andretti (2006 Indianapolis 500) - DeadOnApollo : RT @OvertakeCentral: Overtake #54: Marco Andretti on Michael Andretti (2006 Indianapolis 500) - Gionni_Inglisc : Con Gerry Cardinale devi comprare per forza gente tipo Kevin Lasagna, Warren Cuccurullo, Michael Andretti, John Bon… -