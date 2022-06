Mi raccomando, che nessuno contraddica il pacifista comunista sindacalista collaborazionista (Di martedì 7 giugno 2022) Ma vogliamo difenderlo sì o no il diritto del pacifista comunista sindacalista collaborazionista di non finire nelle liste di proscrizione? Che Paese è mai diventato, il nostro, se non garantisce il diritto all’anonimato del pacifista comunista sindacalista collaborazionista che quando bombardano un ospedale dice che era un covo di nazisti? Che democrazia è mai questa se al pacifista comunista sindacalista collaborazionista si vuole applicare la tortura del contraddittorio, sopprimendo il diritto al monologo sui cadaveri finti di Bucha e sulle attrici assoldate sul set dei bombardamenti per infangare l’immagine dei denazificatori? A quale livello di inciviltà ci stiamo riducendo se ... Leggi su linkiesta (Di martedì 7 giugno 2022) Ma vogliamo difenderlo sì o no il diritto deldi non finire nelle liste di proscrizione? Che Paese è mai diventato, il nostro, se non garantisce il diritto all’anonimato delche quando bombardano un ospedale dice che era un covo di nazisti? Che democrazia è mai questa se alsi vuole applicare la tortura del contraddittorio, sopprimendo il diritto al monologo sui cadaveri finti di Bucha e sulle attrici assoldate sul set dei bombardamenti per infangare l’immagine dei denazificatori? A quale livello di inciviltà ci stiamo riducendo se ...

