Meteo, le previsioni in Campania per martedì 7 giugno (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, martedì 7 giugno 2022. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4270m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4232m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio ...

