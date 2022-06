Meteo | finisce il caldo afoso | in arrivo forti temporali e calo delle temperature

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 giugno 2022) Quest’anno ilnondi essere imprevedibile. Giusto ieri , a Roma, il bollettino allarmava i cittadini per l’alto rischioin aumento. Oggi invece, le previsioni cambiano drasticamente. L’anticiclone africano Scipione, che da una parte ci ha fatto vivere un’estate in anticipo e dall’altra ci ha fatto spaventare per il, sembra che, un’altra volta, abbia deciso di abbandonarci per un po’. Lascia spazio afredde e. L’anticiclone africano si ritira verso sud Dopo una settimana di‘infernale’, l’anticiclone Scipione, torna verso il suo Paese d’origine nell’entroterra sahariano. ‘Scappa’ dalla discesa di aria fredda dal Mare del Nord che, nei prossimi giorni, farà arrivare una serie di impulsi ...