Mertens furioso con il Napoli. Il belga mai avrebbe pensato che De Laurentiis facesse circolare le cifre (Di martedì 7 giugno 2022) Dries Mertens deluso dal comportamento del Napoli, per aver fatto circolare la Mail dei suoi avvocati. Mertens e il Napoli sono al capolinea. Il copione è quello di un film già visto. Nel 2019 per De Laurentiis c’erano le “marchette in Cina”, oggi c’è la “vile moneta“. Quello che cambia, però, è l’età di Mertens e la sua centralità nel progetto tecnico di Luciano Spalletti e nel Napoli. Il futuro di Mertens è ancora da scrivere. Permanenza o addio, un bivio di vita calcistica e non solo. Ma come nel 2020, solamente un faccia a faccia finale tra Crio Mertens ed il presidente Aurelio De Laurentiis sancirà la scelta definitiva. Dopo 9 anni insieme è giusto che Mertens e De ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 giugno 2022) Driesdeluso dal comportamento del, per aver fattola Mail dei suoi avvocati.e ilsono al capolinea. Il copione è quello di un film già visto. Nel 2019 per Dec’erano le “marchette in Cina”, oggi c’è la “vile moneta“. Quello che cambia, però, è l’età die la sua centralità nel progetto tecnico di Luciano Spalletti e nel. Il futuro diè ancora da scrivere. Permanenza o addio, un bivio di vita calcistica e non solo. Ma come nel 2020, solamente un faccia a faccia finale tra Crioed il presidente Aurelio Desancirà la scelta definitiva. Dopo 9 anni insieme è giusto chee De ...

Advertising

furioso_george : @CarmeloCavani96 @giuli_valle @ADeLaurentiis Infatti secondo me non deve rinnovare se ha deciso di non rinnovare pe… - claudioiappelli : @furioso_george @ParticipioPart Ma scusatemi,Higuain fu sostituito con Milik e aimè si è rotto 2 volte,e da li nasc… - furioso_george : @MammaUltra @TolliVincenzo È lo stesso discorso che vale per Insigne e Mertens. Li cedi? Prendine due di pari o mag… - furioso_george : @Napoli_Report Facciamo seguire queste parole dai fatti. Rinnoviamo KK e Mertens. E facciamo un mercato intorno a l… -

Applausi di rigore per Insigne ... i due figli di Lorenzo, Christian e Carmine, tra i figli di tutti i giocatori (Mertens col ...standing ovation concludendo il match con un gran lancio non sfruttato da Osimhen e un furioso recupero ... Inter - Napoli, furia Gattuso: 'Insigne espulso Accade solo in Italia, arbitro permaloso' Furioso Rino Gattuso ai microfoni di Sky dopo la fine di Inter - Napoli che si è conclusa sull'1 - 0 per i nerazzurri. Su Mertens, Gattuso parla di 'distorsione alla caviglia'. 'So quanto è difficile ... napolipiu.com ... i due figli di Lorenzo, Christian e Carmine, tra i figli di tutti i giocatori (col ...standing ovation concludendo il match con un gran lancio non sfruttato da Osimhen e unrecupero ...Rino Gattuso ai microfoni di Sky dopo la fine di Inter - Napoli che si è conclusa sull'1 - 0 per i nerazzurri. Su, Gattuso parla di 'distorsione alla caviglia'. 'So quanto è difficile ... Mertens furioso con il Napoli. Il belga mai avrebbe pensato che De Laurentiis facesse circolare le cifre