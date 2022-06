Mertens deluso dal Napoli | irrompe il Valencia | c’è la fila per il belga

Leggi su napolipiu

(Di martedì 7 giugno 2022) Driesa parametro zero è un affare ghiotto che nessuno credeva di poter mai poter fare. La storia delcon ilfaceva pensare che non ci sarebbe mai stata una frattura così pesante, tale da portare il club ed il giocatore ad una separazione. Ed invece le cifre del rinnovo difanno discutere, anche perché tutto fa pensare ad una campagna mediatica per mettere in cattiva luce il giocatore. Non è un caso che al suo ultimo rinnovoavesse ricevuto un bonus di 2 milioni di euro alla firma, mai citato quando si parlava dell’ingaggio di. Mentre ora viene messo in evidenza che ilha chiesto 4 milioni di euro di ingaggio, ma chiedendo 2,4 milioni di euro di stipendio, più un bonus di 1,6 milioni alla firma. Intanto ora tanti club ...