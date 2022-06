“Mercoledì” le prime immagini e news della serie di Tim Burton (Di martedì 7 giugno 2022) Sarà disponibile su Netflix Sono state condivise le prime attese immagini di “Mercoledì”. Il nome già dovrebbe aver aiutato a indicare la materia narrativa, ovvero la Famiglia Addams. La serie sarò diretta da Tim Burton e sarà disponibile su Netflix nel 2022. A interpretare la protagonista Mercoledì Addams sarà Jenna Ortega a fianco di Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie, Christina Ricci e tanti altri. La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy. Leggi anche: Roma, alla Festa del Cinema red Carpet con figli per Tim Burton e Angelina Jolie Attenzione soprattutto ai tentativi di controllare i suoi poteri ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 giugno 2022) Sarà disponibile su Netflix Sono state condivise leattesedi “”. Il nome già dovrebbe aver aiutato a indicare la materia narrativa, ovvero la Famiglia Addams. Lasarò diretta da Time sarà disponibile su Netflix nel 2022. A interpretare la protagonistaAddams sarà Jenna Ortega a fianco di Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie, Christina Ricci e tanti altri. Laè un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni diAddams come studentessa presso la Nevermore Academy. Leggi anche: Roma, alla Festa del Cinema red Carpet con figli per Time Angelina Jolie Attenzione soprattutto ai tentativi di controllare i suoi poteri ...

