Mercato – Il Cagliari chiede 15 milioni per Bellanova: ecco la risposta dell'Inter (Di martedì 7 giugno 2022) Inter su Raoul Bellanova del Cagliari C'è anche Raoul Bellanova del Cagliari tra i profili seguiti dall'Inter per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il punto sulla trattiva tra rossoblu e nerazzurri per l'esterno è fatto da Sky Sport. "Raoul Bellanova è sempre un obiettivo nerazzurro. Il Cagliari lo ha riscattato dal Bordeaux e chiede 15 milioni di euro (9 parte fissa e 6 di bonus). L'Inter si è spinta fino a 7 milioni, come la Fiorentina. I nerazzurri, però, sono avanti: i nerazzurri hanno diverse contropartite da proporre al club sardo, tra cui il giovane Cesare Casadei. C'è ancora distanza tra le parti". L'articolo proviene da intermagazine.

