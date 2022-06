Memorie di un’altra Resistenza a Benevento e nel Sannio | i ragazzi del Galilei all’archivio di Stato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUna ricerca nei “punti oscuri” della storia, per ritrovare le tracce del nostro passato. Per capire cosa è successo anche nel, mentre le dittature e le guerre sconvolgevano il mondo. Un percorso per acquisire competenze trasversali, che ha visto protagonisti gli alunni della 3A del Liceo Scientifico “” di Piazza Risorgimento. Questo l’obiettivo del progetto multidisciplinare, intitolato “Internati, Testimoni di Geova e Donne Violate.diin Archivio didi”. Dalle carte e dai documenti sono venute fuori le drammatiche storie di tanti perseguitati sanniti durante il fascismo, religiosi, militari e civili, tante vicende di oppressione che hanno anticipato le lotte per l’emancipazione ...