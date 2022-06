Medvedev | Gelmini | ' Parole agghiaccianti e piene d' odio' - Politica - lanazione it

(Di martedì 7 giugno 2022) La ministra per gli Affari regionali a Firenze: 'Le dichiarazioni dell'ex presidente russo ricordano le ore più buie della storia del ...

Advertising

LA NAZIONE

La ministra per gli Affari regionali a Firenze: 'Le dichiarazioni dell'ex presidente russo ricordano le ore più buie della storia del ...... riferendosi alle parole del vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry. E ... All'evento di Alis erano presenti anche Mariastella, Ministra per gli Affari regionali e le ... Medvedev, Gelmini: "Parole agghiaccianti e piene d'odio" Firenze, 7 giu. (askanews) - "Le parole dell'ex presidente russo, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Medvedev sono agghiaccianti. Dichiarazioni così avventate e ricolme di odio, rico ...La ministra per gli Affari regionali a Firenze: "Le dichiarazioni dell'ex presidente russo ricordano le ore più buie della storia del Novecento" ...