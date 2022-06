Medvedev, chi è il politico russo che minaccia l’Occidente: ecco le sue dichiarazioni (Di martedì 7 giugno 2022) Medvedev negli anni è stato uno dei più stretti collaboratori del presidente russo Vladimir Putin. Nelle ultime ore si è parlato particolarmente di lui per le sue dichiarazioni forti e di odio nei confronti dell’Occidente. Medvedev, chi è il politico russo Dmitry Medvedev è nato a Leningrado(San Pietroburgo) nel 1965. Si è formato con un dottorato in diritto privato, infatti è stato docente presso l’università statale di San Pietroburgo durante tutti gli anni Novanta. Negli anni è diventato uno dei collaboratori più vicini al presidente russo Vladimir Putin. All’inizio degli anni duemila è stato nominato presidente della società energetica statale Gazprom. In seguito, è stato a capo dello stretto entourage di Putin e, dal novembre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022)negli anni è stato uno dei più stretti collaboratori del presidenteVladimir Putin. Nelle ultime ore si è parlato particolarmente di lui per le sueforti e di odio nei confronti del, chi è ilDmitryè nato a Leningrado(San Pietroburgo) nel 1965. Si è formato con un dottorato in diritto privato, infatti è stato docente presso l’università statale di San Pietroburgo durante tutti gli anni Novanta. Negli anni è diventato uno dei collaboratori più vicini al presidenteVladimir Putin. All’inizio degli anni duemila è stato nominato presidente della società energetica statale Gazprom. In seguito, è stato a capo dello stretto entourage di Putin e, dal novembre ...

