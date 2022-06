Advertising

Affaritaliani : Mediterraneo, Rosato: 'Rafforzare collaborazione tra Europa e Africa contro terrorismo' - Agenparl : Rosato (IV) rafforzare la collaborazione tra i Paesi del Mediterraneo per garantire più sicurezza e sviluppo.) -… -

Il Tempo

Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati, Ettore, intervenendo oggi alla Conferenza di alto livello sul supporto dei parlamenti alle vittime del terrorismo organizzata ...Nella stessa sessione sono intervenuti anche Ettore, Vicepresidente della Camera dei Deputati, che ha proposto di " intervenire in maniera da facilitare gli investimenti accompagnando le ... Mediterraneo, Rosato: "Rafforzare collaborazione tra Europa e Africa contro terrorismo" "La minaccia del terrorismo è ancora sensibilmente presente nelle preoccupazioni dei nostri cittadini. Dopo il settembre 2001 la minaccia ha cambiato aspetto ma non è diminuita. Anche l'ultimo terribi ...“Siamo partiti da Roma, dalla nostra sede nazionale dell’Associazione, per la prima tappa di Alis on tour, che abbiamo voluto organizzare al fine di evidenziare l’importanza strategica del settore del ...