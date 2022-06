McDonald’s Italia: posizioni aperte per addetti alla ristorazione veloce a Benevento (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Una catena in piena espansione in Italia e in Campania in particolare. Si tratta di McDonald’s Italia che ha aperto le nuove selezioni per diverse figure nelle catene nazionali e tra queste rientrano anche alcune nella regione campana. Per far fronte a questa idea di espansione, la catena ha previsto la creazione di ben 7000 mila posti di lavoro entro il 2022, anche in vista dell’apertura di 30 nuovi ristoranti. Le opportunità di lavoro McDonald’s sono rivolte, generalmente, anche a giovani senza esperienza. Per lo più si ricercano camerieri, addetti sala, cassa e cucina, e hostess e steward, ma anche responsabili. Le posizioni aperte sono varie. Per quanto riguarda quelle di addetti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Una catena in piena espansione ine in Campania in particolare. Si tratta diche ha aperto le nuove selezioni per diverse figure nelle catene nazionali e tra queste rientrano anche alcune nella regione campana. Per far fronte a questa idea di espansione, la catena ha previsto la creazione di ben 7000 mila posti di lavoro entro il 2022, anche in vista dell’apertura di 30 nuovi ristoranti. Le opportunità di lavorosono rivolte, generalmente, anche a giovani senza esperienza. Per lo più si ricercano camerieri,sala, cassa e cucina, e hostess e steward, ma anche responsabili. Lesono varie. Per quanto riguarda quelle di...

Advertising

Lady_Pirate : RT @itsgebher: Quando Aitana diventerà famosa in Italia e McDonald's farà il McAitana pure qui - Pholey_vn : RT @SicilianoSum: McDonald's presenta la richiesta di registrazione di 3 marchi in #Russia per bar, caffetterie e ristoranti da asporto. E… - n1ptr0 : @MaTheRaptor @JediPerLItalia @UnaFenice Gli hamburger venduti da McDonald's sono prodotti per l'Italia dal gruppo C… - itsgebher : Quando Aitana diventerà famosa in Italia e McDonald's farà il McAitana pure qui - loren_ch : RT @SicilianoSum: McDonald's presenta la richiesta di registrazione di 3 marchi in #Russia per bar, caffetterie e ristoranti da asporto. E… -