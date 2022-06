Mauro Porcelli | “Ardea | bella d’estate Per l’inverno possiamo puntare sul turismo sportivo | valorizzando le spiagge”

(Di martedì 7 giugno 2022)– “Passando sulla litoranea all’altezza del lungomare deglitini, ho visto le nostre meravigliosegremite di bagnanti e perfettamente pulite. Spazi visivi ampissimi, grazie alle demolizioni di immobili abusivi e la vegetazione tipica della macchia mediterranea (protetta e rigogliosa). Cosi è facile ricevere i turisti e garantire il ritorno economico per le varie attività commerciali, diverso è mantenere una costante nei mesi invernali. Nel periodo freddo infatti, a “fari spenti”, l’abbandono diventa degrado e teatro di criminalità a vario titolo. Ecco perché c’è bisogno di progetti anche in questo settore, progetti concreti e fattibili, per rendereappetibile 12 mesi all’anno”. A parlare è, il candidato di Lista Azzurra, per Zito sindaco. “Parlo ...

Il candidato della Lista Azzurri: "Il progetto Comunità Energetiche favorirebbe anche il controllo del territorio grazie a nuove telecamere" ...