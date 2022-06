Mascherine, Speranza insiste con l’obbligo. Ed è scontro nel governo (Di martedì 7 giugno 2022) Mascherina sì o mascherina no? Continuano le giravolte del governo. Dopo il rinvio a tempo indeterminato, optato dal ministro dell’Istruzione Bianchi, per l’eliminazione dell’obbligo di mascherina a scuola; la scontro nell’esecutivo comincia a estendersi anche ai trasporti pubblici. Il 15 giugno, infatti, dovrebbe scattare il “liberi tutti”, ovvero la cessazione delle imposizioni dei sistemi di protezione individuale in gran parte dei luoghi chiusi – cinema, teatri, bus, ecc. Nonostante tutto, l’ala più chiusurista per eccellenza, capeggiata dall’intramontabile Roberto Speranza, vorrebbe estendere la mascherina obbligatoria anche al periodo estivo. Secondo il ministro della Salute, l’Italia dovrebbe mantenerla su bus, aerei, navi e treni. Ed ecco che diventeremmo la pecora nera europea: mentre con qualsiasi altra ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 7 giugno 2022) Mascherina sì o mascherina no? Continuano le giravolte del. Dopo il rinvio a tempo indeterminato, optato dal ministro dell’Istruzione Bianchi, per l’eliminazione deldi mascherina a scuola; lanell’esecutivo comincia a estendersi anche ai trasporti pubblici. Il 15 giugno, infatti, dovrebbe scattare il “liberi tutti”, ovvero la cessazione delle imposizioni dei sistemi di protezione individuale in gran parte dei luoghi chiusi – cinema, teatri, bus, ecc. Nonostante tutto, l’ala più chiusurista per eccellenza, capeggiata dall’intramontabile Roberto, vorrebbe estendere la mascherina obbligatoria anche al periodo estivo. Secondo il ministro della Salute, l’Italia dovrebbe mantenerla su bus, aerei, navi e treni. Ed ecco che diventeremmo la pecora nera europea: mentre con qualsiasi altra ...

AlexBazzaro : Le mascherine obbligatorie al seggio volute da Speranza e Lamorgese sono lo sponsor definitivo per andare a votare… - gparagone : Non si scusa, non lascia....anzi RADDOPPIA (sulla nostra pelle). #Speranza vuole le #mascherine anche a Ferragosto… - ricpuglisi : La matematica applicata delle mascherine secondo Speranza - AnnaFon22993481 : RT @AlexBazzaro: Le mascherine obbligatorie al seggio volute da Speranza e Lamorgese sono lo sponsor definitivo per andare a votare ai #REF… - sortbyme : @LaVeritaWeb Titoloni di stupidate. Sono altri gli ostacoli nella vita che un po’ di stoffa e due elastici. Votano… -