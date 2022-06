Mascherina a scuola, Salvini: “Solo in Italia costringiamo bimbi e insegnanti a restare per 6 ore con 30 gradi e la faccia coperta” (Di martedì 7 giugno 2022) "Buon penultimo giorno di scuola ai ragazzi e agli insegnanti. Il penultimo giorno con la Mascherina: Solo in Italia costringiamo bimbi e insegnanti a restare 6 ore con 30 gradi senza alcun senso con la faccia coperta. Speriamo possano fare la maturità respirando". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 giugno 2022) "Buon penultimo giorno diai ragazzi e agli. Il penultimo giorno con lain6 ore con 30senza alcun senso con la. Speriamo possano fare la maturità respirando". L'articolo .

Advertising

GuidoDeMartini : ?? C’È CHI DICE NO! ?? ECCO I PROF CHE SCELGONO DI FARSI MULTARE E ALLONTANARE DALLA SCUOLA PUR DI NON USARE LA MASC… - carlo_conforti : RT @ChiaraNesti74: Riprendo mia figlia da scuola con la cute del naso tutta irritata per sudore e mascherina. Pare che le maestre non la in… - VedeleAngela : RT @ChiaraNesti74: Riprendo mia figlia da scuola con la cute del naso tutta irritata per sudore e mascherina. Pare che le maestre non la in… - cicciagatta : RT @madforfree: Mascherina: al ristorante non serve,in cabina elettorale, da soli, sì. Ai concerti no, a scuola distanziati sì. Diritti ess… - orizzontescuola : Mascherina a scuola, Salvini: “Solo in Italia costringiamo bimbi e insegnanti a restare per 6 ore con 30 gradi e la… -