“Marina Ovsyannikova è una spia”: come viene considerata in Ucraina la giornalista pacifista (Di martedì 7 giugno 2022) Nessuno, in Ucraina, crede a Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che interruppe un telegiornale della rete ammiraglia del Cremlino Channel One con un messaggio che inneggiava alla pace. La sua vicenda processuale, il fatto che sia riuscita ad uscire dal Paese senza grandi difficoltà nonostante l’enorme repressione del dissenso, hanno fatto credere alle autorità di Kyiv che si tratti di una spia dell’Fsb. “Sono arrivata in Ucraina il 27 maggio – racconta a Repubblica – perché volevo intervistare Zelensky, mostrare alla Russia gli orrori di Bucha e il male che sta facendo Putin al popolo ucraino. il 31 sono dovuta scappare perché la scorta era molto preoccupata per la mia incolumità”. This is fantastic. A brave woman interrupted Russian state TV’s live broadcast with a sign that ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Nessuno, in, crede a, larussa che interruppe un telegiornale della rete ammiraglia del Cremlino Channel One con un messaggio che inneggiava alla pace. La sua vicenda processuale, il fatto che sia riuscita ad uscire dal Paese senza grandi difficoltà nonostante l’enorme repressione del dissenso, hanno fatto credere alle autorità di Kyiv che si tratti di unadell’Fsb. “Sono arrivata inil 27 maggio – racconta a Repubblica – perché volevo intervistare Zelensky, mostrare alla Russia gli orrori di Bucha e il male che sta facendo Putin al popolo ucraino. il 31 sono dovuta scappare perché la scorta era molto preoccupata per la mia incolumità”. This is fantastic. A brave woman interrupted Russian state TV’s live broadcast with a sign that ...

