Maria Chiara Giannetta, all’amata “Blanca” va il nuovo Telegatto (Di martedì 7 giugno 2022) Questo è senza dubbio il periodo d’oro di Maria Chiara Giannetta che, dopo il Nastro d’Argento, ha ricevuto il nuovo Telegatto di Tv Sorrisi e Canzoni. Un riconoscimento voluto da Aldo Vitali, direttore del magazine, che ha voluto celebrare il talento di una delle attrici più amate del momento. Dalla serie Blanca grazie alla quale ha da poco vinto anche il Nastro d’Argento 2022, alla partecipazione al Festival di Sanremo, fino alla conferma dell’amore del pubblico per il ruolo della capitana Anna Olivieri in Don Matteo. Maria Chiara Giannetta ha molte ragioni per sorridere in quest’ultimo periodo. L’interprete foggiana, che si è formata presso il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, ha esordito sul piccolo schermo e, da ... Leggi su velvetmag (Di martedì 7 giugno 2022) Questo è senza dubbio il periodo d’oro diche, dopo il Nastro d’Argento, ha ricevuto ildi Tv Sorrisi e Canzoni. Un riconoscimento voluto da Aldo Vitali, direttore del magazine, che ha voluto celebrare il talento di una delle attrici più amate del momento. Dalla seriegrazie alla quale ha da poco vinto anche il Nastro d’Argento 2022, alla partecipazione al Festival di Sanremo, fino alla conferma dell’amore del pubblico per il ruolo della capitana Anna Olivieri in Don Matteo.ha molte ragioni per sorridere in quest’ultimo periodo. L’interprete foggiana, che si è formata presso il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, ha esordito sul piccolo schermo e, da ...

