Marco Carta ha un nuovo fidanzato dopo Sirio?

(Di martedì 7 giugno 2022)si è lasciato consette anni la relazione traè terminata. A darne conferma è stato il cantante stesso su Instagram durante la presentazione del suosingolo “Sesso Romantico“. Queste le sue parole come riportato anche da Isa e Chia: Questa canzone parla di me, parla L'articolo proviene da Novella 2000.

infoitcultura : Marco Carta torna single, l’addio con il fidanzato Sirio Campedelli: “Ci siamo lasciati dopo 7… - FQMagazineit : Marco Carta torna single, l’addio con il fidanzato Sirio Campedelli: “Ci siamo lasciati dopo 7 anni. Non tornerò su… - DonnaGlamour : Marco Carta ha già una nuova fiamma? Gli indizi social - radiosintony : Marco Carta e il suo Sirio si sono lasciati dopo 7 anni - GammaStereoRoma : Marco Carta - Finiremo per volerci bene -

Da alcune indiscrezioni e indizi social sembrerebbe che dopo l'annuncio di rottura con Sirio, il cantante abbia già un altro fidanzato. Ieriha annunciato su Instagram la fine della relazione con Sirio . Dopo sette anni di relazione in cui si erano ripromessi di sposarsi, la coppia decide di separarsi. Ora il cantante sembra ......Zocca giovani ha selezionato i cinque finalisti dell'edizione 2022 che saranno "I pascoli di" ... "Il premio letterario di narrativa italiana "Zocca giovani" è intitolato aSantagata che, nel ...Dopo sette anni la relazione tra Marco Carta e Sirio è terminata. A darne conferma è stato il cantante stesso su Instagram durante la presentazione del suo nuovo singolo “Sesso Romantico“. Queste le ...“Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi. Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti…”. Esordisce così Marco Carta in una story su Instagram: il cantante ha deciso di le ...